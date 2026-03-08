タレントの山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。人気バラエティー共演者らとの交流について語った。

山田は短大当時からお笑い番組に出演しており、卒業と同時に本格デビュー。その後人気バラエティー番組「オレたちひょうきん族」出演でブレークを果たした。

共演者からは可愛がられるタイプだったかと問われ「ちゃっかり」と一言。「（ビート）たけしさん大好きだったから、たけしさんだけが一番いい車に乗っていて。『ひょうきん族』の香盤表見て、たけしさん、この時間に終わるんだなと思うと、先にたけしさんの車に乗って待ってるの」と振り返った。

「そうすると、どこかご飯に連れて行ってもらえるじゃん」と山田。出番を終えたたけしが車に乗り込み、山田がいると「なんでお前が乗ってるんだよ！」と仰天。山田は「向こうから蹴って落とされたことある。10回ぐらい」と話して笑わせた。

「そんなんでめげてたら、1回もご飯連れていってもらえないからね」と平然。「普通にコンクリートの床でも背負い投げ3回くらいされてる」ともぶっちゃけた。