春は、野菜の植え付けが始まる季節ですが、ある悩みを解消する野菜作りが行われているんです。

福山佳那 気象予報士

「たくさんスーツケースがあります。そして何か植えてありますよ」

お邪魔したのは、都心にあるこちらのホテル。3年ほど前から、屋上のスペースを利用して野菜などを栽培しているんです。特徴的なのは、プランターの代わりに、スーツケースを利用しているということ。

スーツケースを使うワケ、ホテルならではの悩みがありました。

庭のホテル 東京 伊藤美絵さん

「お客様が置いていかれたスーツケースを活用しております」

実は、ホテル業界の悩みのひとつが、旅行中に壊れたり、買い替えなどで発生するスーツケースの置き去り問題。多い時には、月に6から7個ほどあるそうです。スーツケースは、一定期間、保管されたあと、スタッフの手で加工され、プランターとして生まれ変わります。

私も、野菜の植え付けのお手伝いをさせていただきましたが、スーツケースに植えるというのが新鮮でした。夏にむけて、トマトやメロンなど種類を増やして、収穫した野菜は、ホテル内のレストランで提供されるそうです。