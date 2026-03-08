飼い主さんとわんちゃんが実家に帰省した時の光景が、5万再生を超えて感動を届けています。

わんちゃんのことを本当の孫のように可愛がる家族の姿には、「本当にわんちゃんが可愛いくてしょうがないんだろうなぁ」と、温かいコメントが寄せられることに。「みなさんが元気でまた再会できますように」と、家族たちの幸せを願う声が寄せられることとなりました。

【動画：実家へ帰省し『おばあちゃん』と再会した犬→いつまでも続いてほしい『優しいひととき』】

おばあちゃんにたくさん遊んでもらったマヨちゃん

飼い主さんと一緒に実家へ帰省した時のわんちゃんの光景に、思わず涙してしまうと注目を集めることになったのは、YouTubeチャンネル『ポメラニアンのマヨちゃんねる』に公開された投稿。

その日、飼い主さんはポメラニアンのマヨちゃんを連れて、自宅から離れた実家へ帰省することにしたそう。飼い主さんの家族たちと数日間一緒に過ごし、たくさん遊んでもらったマヨちゃんは、すっかり家族のことが大好きになったといいます。

特におばあちゃんはマヨちゃんのことをとても可愛がってくれたそうで、マヨちゃんはおばあちゃんに呼ばれると、ニコニコ顔でおばあちゃんのところへと走っていくようになったのだとか。誰から見ても幸せいっぱいなマヨちゃんの笑顔にキュンとしてしまいます。

帰宅中のマヨちゃんは、まわりをキョロキョロ

そんな楽しい時間も、いつかは終わりを迎えるもの。マヨちゃんと飼い主さんは、自分たちのおうちへと帰る日になりました。タクシーのそばには、マヨちゃんと飼い主さんをお見送りにきてくれたお母さんの姿。

孫のようにマヨちゃんを可愛がってくれたお母さんの気持ちを思うと、なんだか切ない気持ちになってしまいます。

マヨちゃんもみんなとお別れするのが分かっているのか、ペットキャリーの中でソワソワしていたそう。でも大丈夫、マヨちゃんには大好きな飼い主さんがいつもそばに居てくれます。

新幹線の中では、そんな大好きな飼い主さんと一緒に、おうちに帰るまでの時間を楽しんでいたといいます。

お母さんから届いた写真に思わず涙…

そして、家族たちとたくさんの思い出を作り、おうちに着いたマヨちゃんと飼い主さん。すると、飼い主さんのもとへお母さんから何枚もの写真が届いたとのこと。

そこに映っていたのは…実家にいたときの笑顔いっぱいなマヨちゃんの姿！不思議そうにカメラのレンズをのぞき込んだり、なんだか眠そうな顔をしていたり。中には、飼い主さんの背中に乗ってはしゃぐマヨちゃんの姿も映っていたといいます。

そんな何気ないマヨちゃんの写真からは、お母さんのたくさんの愛情を感じます。血の繋がりはないけれど、飼い主さんへ向ける愛情と同じくらいたくさんの温かい気持ちでマヨちゃんを見守ってくれたお母さん。

その気持ちが伝わってくるたくさんの写真に、思わず目頭が熱くなります。

そんなマヨちゃんと飼い主さんの実家帰省の光景には、「たくさんの愛情と優しさが詰まった光景にウルウルきちゃいました」「お母様が撮る孫娘マヨちゃんの姿、本当に可愛いくてたまりません」「後半になるにつれてマヨちゃんが笑顔になっていくのが胸熱！」と、たくさんの感動の声が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『ポメラニアンのマヨちゃんねる』では、そんな優しい家族たちに愛され、幸せいっぱいの日々を送るマヨちゃんの姿が投稿されています。

マヨちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。