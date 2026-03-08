【W杯回顧録】第５回大会（1954年）｜32戦無敗の“揺るぎない大本命”がまさかの敗北。劣悪ピッチの決勝で西ドイツが無敵ハンガリーを破る
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は第５回大会（1954年）だ。
――◆――◆――
●第５回大会（1954年）／スイス開催
優勝：西ドイツ
準優勝：ハンガリー
【得点王】シャーンドル・コチシュ（ハンガリー）：11得点
開幕前から「マジック・マジャール」の異名を取るハンガリーが、揺るぎない大本命と目されていた。
当時主流のＷＭ（３−２−２−３）フォーメーションながら、CFのナーンドル・ヒデクチが現代の偽９番のように相手のマークを引き連れて下りてくると、その空いたスペースをMFやウインガーが活かしてゴールを陥れる。
テクニカルで個性豊かなタレントを揃え、大半のメンバーが国内の２大クラブに所属し、常識を覆す流動性の高いパフォーマンスを実現していた。
大会前年の11月には、ロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦。それまでホームでは無敗を誇ったサッカーの母国を６−３で一蹴し、ワールドカップ開催年にはハンガリーで再戦を行なったが、今度は７−１で大勝。1952年にはヘルシンキ五輪でも優勝し、1950年６月以降は28勝４分と無敗記録を継続していた。
しかし、第5回のスイス大会では変則的なグループリーグ（GL）が実施され、それが最後の大番狂わせを招くことになる。参加16か国が４つのグループに分かれたのだが、各組いずれも２か国がシードされ、シード国同士の対戦はなかった。また準々決勝はGLの１位対２位というたすき掛けではなく、それぞれ１位同士、２位同士が顔を合わせる摩訶不思議な方式が採用された。
開幕してもハンガリーの強さは際立っていた。初戦はシャーンドル・コチシュがハットトリック、エースのフィレンツ・プスカシュ主将も２ゴールを挙げて韓国に９−０。続く西ドイツ戦も８−３と実力の差を見せつけて、あっさりとGLの首位通過を決めてしまう。
だが一方で、ハンガリーに敗れた西ドイツには、戦略家ゼップ・ヘルベルガー監督の深謀遠慮があった。
西ドイツは、すでに初戦でグループ内のもうひとつのシード国トルコを４−１で下していた。もしGLを首位通過すれば、ほかの組の首位チームとの対戦になり、ウルグアイやブラジルなど南米の強豪国との対戦が予想された。
また、トルコと２位で並べばプレーオフを行なうことになるが、再戦でも十分に勝利は見込めたし、逆にハンガリー戦を落としてGLを２位通過すれば、準決勝までは２位通過国としか当たらない。そこでハンガリー戦には、初戦のメンバーを７人も入れ替えて臨んでいた。
ハンガリーは西ドイツを下すが、プスカシュが西ドイツのヴェルナー・リープリッヒのタックルで足首を酷く痛めてしまい、頭痛の種を増やすことになった。
結局西ドイツは、トルコとの再戦も予定通り７−２で勝利して準々決勝に駒を進める。確かに西ドイツは１試合余計に戦うことにはなったが、首位通過のハンガリーにはノックアウトステージで茨の道が待っていた。
準々決勝でハンガリーを待ち受けたのは１組を首位通過したブラジルで、ヴァンクドルフ・スタジアムには６万人の大観衆が押し寄せた。
エースのプスカシュを故障で欠くハンガリーだが、開始４分にヒデクチ、７分にもシャーンドル・コチシュが加点して幸先の良いスタートを切る。その後、両国ともにPKで１点を加え、66分にはブラジルがジュリーニョのゴールで１点差に詰め寄った。すると、その５分後にはブラジルのニウトン・サントスと、ハンガリーのヨージェフ・ホジェクが乱闘となり両者が退場。さらにブラジルはウンベルトが両足で危険なタックルをして、ピッチから追放される。
