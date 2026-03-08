2026年3月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
情報誌を3冊チェックして。すぐ役立つ情報が得られそう。
気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。
考えが行き詰まりがち。もっとさまざまな側面に目を向けて。
小さなトラブルの予感。でも落ち着いて対処すれば好結果に。
もの忘れやミスを連発しそう。深呼吸でリラックスしよう。
身だしなみで恥をかきそう。外出前には鏡の前でチェック！
信念を貫き通すこと。周囲から絶大な信頼を得る暗示が。
新しいことを始める好機。好奇心を刺激されることに取り組んで。
建設的な考え方を持つこと。周りからの信頼を得られるはず。
人から頼りにされそう。できることは何でも引き受けて。
ツキに恵まれる予感。何をしても勝ち組になれるラッキーデーに。
陽気に振る舞いたい日。周囲から愛されて、思わぬ得をゲットできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
情報誌を3冊チェックして。すぐ役立つ情報が得られそう。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
考えが行き詰まりがち。もっとさまざまな側面に目を向けて。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
小さなトラブルの予感。でも落ち着いて対処すれば好結果に。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
もの忘れやミスを連発しそう。深呼吸でリラックスしよう。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
身だしなみで恥をかきそう。外出前には鏡の前でチェック！
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
信念を貫き通すこと。周囲から絶大な信頼を得る暗示が。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
新しいことを始める好機。好奇心を刺激されることに取り組んで。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
建設的な考え方を持つこと。周りからの信頼を得られるはず。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人から頼りにされそう。できることは何でも引き受けて。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ツキに恵まれる予感。何をしても勝ち組になれるラッキーデーに。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
陽気に振る舞いたい日。周囲から愛されて、思わぬ得をゲットできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)