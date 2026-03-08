今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月9日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


情報誌を3冊チェックして。すぐ役立つ情報が得られそう。

11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


考えが行き詰まりがち。もっとさまざまな側面に目を向けて。

9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


小さなトラブルの予感。でも落ち着いて対処すれば好結果に。

8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


もの忘れやミスを連発しそう。深呼吸でリラックスしよう。

7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


身だしなみで恥をかきそう。外出前には鏡の前でチェック！

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


信念を貫き通すこと。周囲から絶大な信頼を得る暗示が。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


新しいことを始める好機。好奇心を刺激されることに取り組んで。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


建設的な考え方を持つこと。周りからの信頼を得られるはず。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


人から頼りにされそう。できることは何でも引き受けて。

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


ツキに恵まれる予感。何をしても勝ち組になれるラッキーデーに。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


陽気に振る舞いたい日。周囲から愛されて、思わぬ得をゲットできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)