「ブラックで大人」めるる、美ウエスト際立つ24歳バースデーショットを披露！ 「すんごいお姉さん！」の声
モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんは3月7日、自身のInstagramを更新。24歳のバースデーショットを披露しました。
【写真】めるる、24歳バースデーショット！
「すんごいお姉さん！ 素敵です！！」めるるさんは「24歳！ 本日は誕生祭でしたっ めるるずと過ごせて幸せな年になりそう ありがとうございました..嬉」とつづり、10枚の写真を投稿。ウエストがカットされた黒いワンピース姿で美ウエストと抜群のスタイルが際立つ姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「24歳おめでとう」「かわいすぎる というか綺麗」「とても、色っぽいですね」「スタイル良すぎる」「ブラックで大人&お洒落な雰囲気で素敵です」「すんごいお姉さん！ 素敵です！！」「ほんとにどんどん可愛く綺麗になってく、、」との声が寄せられています。
「なんかいつもと雰囲気が違うように感じる!!」4日の投稿では、レザーのミニ丈スカートで圧巻の美脚を披露しているめるるさん。グッチのバッグを際立たせる黒を基調とした大人っぽいコーディネートで、ファンからは「なんかいつもと雰囲気が違うように感じる!!」「美しいし可愛いし、、、」「大人かっこいい！」「とても大人っぽい！」「綺麗…生脚」「美しすぎる」などの声がありました。(文:福島 ゆき)
