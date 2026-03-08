上野樹里、夫・和田唱との乾杯2ショット公開「いつまでも仲良しで憧れ」「いい笑顔すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】女優の上野樹里が3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）の和田唱との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳月9女優「夫婦の空気感が素敵」ミュージシャン夫との仲良し2ショット
上野は、カウンター席で和田と並んで座り、飲み物を手に笑顔で乾杯する様子を投稿。写真に「Cheers！」の文字を添え、リラックスした雰囲気の中で夫婦の時間を楽しむ姿を披露した。カメラに向かって微笑む至近距離でのカットもあり、仲の良さが伝わるプライベート感あふれる写真となっている。
この投稿に、ファンからは「いつまでも仲良しで憧れ」「2人とも可愛すぎる」「夫婦の空気感が素敵」「なんか癒される」「理想の夫婦」「いい笑顔すぎる」「最高の2ショット」「幸せ伝わってくる」といった声が上がっている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
◆上野樹里、夫・和田唱と笑顔で乾杯ショット
◆上野樹里の投稿に反響
