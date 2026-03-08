◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は天覧試合。初回先頭の第１打席に向かうと大歓声が送られた。

豪州先発は右腕マクドナルド。大谷はカウント２―２からの５球目、１３０キロスプリットを打って二ゴロに倒れた。打率は試合前の８割３分３厘から現時点で７割１分４厘となった。

勝てば１次ラウンド１位通過が決まる一戦で、３試合連続本塁打の期待がかかる。６日の台湾戦では２回に先制の満塁本塁打、７日の韓国戦でも１点を追う３回１死から同点ソロを放ち、チームの逆転勝ちにつなげた。侍ジャパンの一員としては自身初の２戦連発となっていた。

この日は「天覧試合」だ。プロが出場した試合では、１９５９年６月２５日の巨人―阪神戦（後楽園）、１９６６年１１月６日の日米野球、全日本―ドジャース戦（後楽園）以来で、６０年ぶりとなった。初の天覧試合だった１９５９年には長嶋茂雄（巨人）がサヨナラ本塁打を放つなど、２本塁打の大活躍。６７年の時を経て、現代の日本球界の象徴となっている大谷に当時の再現はなるだろうか。

この日の試合前は３日連続でフリー打撃を実施。豪州ナインも見つめる中、１５スイングで９本のサク越えを披露した。右翼の看板を超えて電球部分に直撃する推定飛距離約１５０メートルの特大アーチもあった。