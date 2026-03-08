ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国政協第14期全国委第4回会議、第3次全体会議を開催 中国政協第14期全国委第4回会議、第3次全体会議を開催 中国政協第14期全国委第4回会議、第3次全体会議を開催 2026年3月8日 19時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、北京の人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委員会第４回会議の第３次全体会議。（北京＝新華社記者／曹禕銘） 【新華社北京3月8日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は8日、北京の人民大会堂で第3次全体会議を開いた。８日、取材を受ける全国政協委員。（北京＝新華社記者／李賀）８日、会場に向かう全国政協委員。（北京＝新華社記者／陳曄華）８日、会場に向かう全国政協委員。（北京＝新華社記者／陳曄華）８日、会場に向かう全国政協委員。（北京＝新華社記者／金良快）８日、会場に向かう全国政協委員。（北京＝新華社記者／李賀）８日、会議に出席した全国政協委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）８日、会議に出席した全国政協委員。（北京＝新華社記者／燕雁）８日、会議に出席した全国政協委員。（北京＝新華社記者／盧菀）８日、会議に出席した全国政協委員。（北京＝新華社記者／金良快） リンクをコピーする みんなの感想は？