【ストーカー親にロックオンされた娘】仲直りの握手？…娘に触わらないでッ＜第16話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第16話 なぜ上から目線？
【編集部コメント】
わぁお！ エツコさんは「ウチのケンシンになんてことを」と怒るのではなくて、「リカちゃんはケンシンが好きだからこういうことをした」という、斜め上なフォローをしてきました。さすがにそれは……無理があるような……。いや、でもエツコさんからしたら本音なのかもしれません。「好き」であれば、それがときに暴力的な行動でも仕方ない……って、それこそストーカー気質の考え方じゃないですか？ エツコさん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
