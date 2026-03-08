歌手でタレントの和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演し、好みの俳優を実名告白した。

番組終了まであと放送は4回。街頭アンケートでは和田へのガチ質問が寄せられた。その中の一つが「好きな男性のタイプはどんな人ですか？」というものだった。

和田は「男性のタイプって、まあ性格のいい体育会系が好きです」と答えた。スタジオでは「芸能人で言うと？」と、さらに質問が。「うち、マネジャーもみんな体育会系なんです、昔から。さっぱりした人で。さっきの鈴木亮平さんが、何かそんな感じですね」と明かした。

前のコーナーでは、理想の上司ランキングを紹介。3位に入った芸能人は誰かをクイズ形式で出演者が当てる場面があった。和田は「男性で俳優って、今ノリにノッてるのは鈴木亮平」と明かし、一発正解。スタジオにはどよめきが起きた。

同じホリプロ所属の後輩。興味をひかれるのが、役作りの自在さだという。「この人、ホリプロだけど、昔（ドラマの）「天皇の料理番」か何かして、その時に（役作りで）やせてゲッソリして、（主人公の）お兄さんの役をされて。今度、学生の役で、タイトルは忘れたけど、太る役（映画『俺物語！！』）もあったんですよ」と絶賛した。

礼儀正しさや知性を感じるところも気に入っているという。「この間、Mrs.GREEN APPLEのコンサートに行った時にわざわざあいさつに来てくれて。“ドラマが始まる”って言って。英語もしゃべれるし、世界の遺産の免許（世界遺産検定1級）か何か持っている。頭もいいし」と、万能ぶりを褒めちぎっていた。