¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢£³¡½£²¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¡££²ÅÙÌÜ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ç£³²ó£³£±µå¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÌî¤ò»°¥´¥í¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÀî¤òÍ·¥´¥í¤È¤·Æó»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤¹¤ë¤â¡¢£´ÈÖ¡¦Âç»³¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î£²²ó¤Ï¤ï¤º¤«£¸µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¾¤ò°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÀµÍ··â¼ê¸õÊä¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ë°ì»àËþÎÝ¤«¤éµÕÅ¾ÂÇ¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡££³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡Ê£±£³ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¡Ë¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï»Ä¤ê£±£°»î¹ç¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Îà¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀïá¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£