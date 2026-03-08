ICEx八神遼介、初冠番組で直面した“キャラ維持”の壁「最初の頃は…」試行錯誤で向き合った時間【「愛されICExの作り方」インタビューVol.1】
【モデルプレス＝2026/03/08】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.1は八神遼介（やがみ・りょうすけ／17）が登場。
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
印象に残っているのは、脱出ゲームに挑戦した回です。 恋愛シチュエーションというよりは、純粋にその場を楽しんでいた感覚が強かったんですけど、OAを見ている時も「楽しかったな」と思いました。気負わず楽しめた分、自分自身の素のリアクションが出ていた気がします。
― 番組の中で結果が出た場面も多かったですが、ご自身では、どんなことを大切にしながら番組に向き合っていましたか？
最初の頃は、どちらかというと「ウケを狙いにいこう」という意識が強くて、少し捻ったことをやろうと考えながら臨んでいました。 ただ、後半になるにつれて、そのキャラクターを維持するのが難しくなってきてしまって（笑）。毎回かなり真面目に考えてはいたんですけど、だんだんネタがなくなってきたりして…。 試行錯誤しながら、自分なりに番組と向き合っていた時間だったと思います。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
おうちゃん（中村旺太郎）ですね。 最年長なんですけど、自分から率先してボケたり、いじられに行ってくれるタイプで、みんなから信頼されている存在だなと思います。ライブのMCでも、「おうちゃんに振っておけば大丈夫」という安心感があります。 プライベートでも、滑舌があまり良くないところをみんなでいじったりして、それがきっかけで空気が柔らかくなることも多いです。そういうところ含めて、一番愛されているな思います。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
まだ17歳で最年少ということもあって、ちょっと頼りない部分や、ポンコツな一面が出ることがあるんですけど（笑）。 そういうところが、可愛らしいとか、親しみやすいと思ってもらえているのかなと感じています。完璧じゃないところも含めて、受け入れてもらえていると思っています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕たち自身も、まだ夢に向かっている途中なので、成功談を語れる立場ではないと思っています。 でも、まずはちゃんと目的を決めて、どうすればそこに近づけるかを考えることが大事だと思います。一つに絞りすぎず、いろんなことに挑戦して、できることは全部やってみる。 挑戦を続けていけば、きっと夢には近づけると思っています。僕と僕たちと一緒に頑張っていけたら嬉しいです。
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。 2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
八神遼介：2008年8月11日生まれ、愛知県出身
3月9日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
