◆オープン戦 日本ハム５ｘ―４ロッテ（８日・エスコン）

日本ハムに６年ぶりに復帰した有原航平投手（３３）が８日、ロッテとのオープン戦で先発した。３回途中４安打５四球２失点と乱れたが、開幕へ向けて順調にステップを踏んだ。

心地よい声援を浴びながら有原がエスコンのマウンドに上がった。６年ぶりに古巣復帰後、初の本拠地での登板は、２回２／３４安打２失点。「新しい気分で投げられたなと思います」。５四球と制球が定まらず、「コントロールできていない部分もあったので（捕手の清水）優心には悪いことをしたなという気持ち。次は修正して状態を上げていけたら」と課題を明確にした。

収穫も多かった。捕手は６年前にもバッテリーを組んでいた清水優が務めた。「昔と変わっている部分もありますし、球種も構え方もいろいろ聞いてくれて、いいコミュニケーションが取れた」。メジャーを経験し、ツーシームなどを多用する進化した姿で後輩と意見交換した。

この日の最速は１４５キロ。次戦は１週間後の東京Ｄでの巨人戦を見据え、「今日はこれぐらいかなと。徐々に上げていけたら」。内定している３月３１日のロッテ戦（エスコン）へ昨季の最多勝右腕が着々と準備を進めていく。（川上 晴輝）