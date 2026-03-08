プロ野球・ロッテ前監督の吉井理人氏が８日、東京スカイツリータウンで開催中の「ワールドベースボールクラシック 東京ファンゾーン ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」でトークイベントを行った。

侍ジャパンの試合開始前に連日行われているトークイベントで、この日は吉井氏と福留孝介氏、モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が徹底トーク。吉井氏は前回のＷＢＣでは投手コーチとして、侍ジャパン世界一を支えたが「（今大会は）気楽なもんですよ」と笑顔。「ベンチにいる時のドキドキとは違って、ファンの皆さんと同じような感じで、ドキドキしています」と熱戦を楽しんでいる様子だ。

昨季まで監督として率いていたロッテでエース候補として期待していた種市篤暉が、７日の韓国戦で好投し勝利投手に。「種市は最高でしたね」とたたえつつ「「ワイドショーとかでホームランばっかり取り上げてて全然（種市を）取り上げてくれなかった」とボヤき笑わせた。

“秘蔵っ子”として目をかけていただけに「種市はすごいピッチャーになると思っていたので、監督の時は１回もほめたことがなかった」とあえて厳しく育てていたという。「今はほめまくりです。かわいくてしょうがないですよ」と成長に目を細めた。