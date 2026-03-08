常備しておくと便利！「しめじ」の簡単作りおき

「しめじ」が常備菜に大活躍

安価でボリューム満点の「しめじ」。お得感につられて買っても、パックのまま冷蔵庫に放置していては、風味も落ち、傷んでしまいます。そこで今回は、すぐに作れて日持ちもする「しめじの常備菜」レシピを紹介します。

シンプルなおいしさ

こんにゃくで満腹度抜群

えのきの食感が効いてる

塩昆布と鰹節でうまみアップ

きのこの旨みたっぷり！ご飯も進むおいしさ

味にクセがなく、和洋中いろいろな料理に使える「じめじ」は、きのこの中でも人気上位。さまざまな調味料との相性もよく、時間がたつにつれて味が馴染んでいくので、作りおきおかずにおすすめです。

火の通りも早いため調理も簡単。作っておけば、あと一品ほしいというときに重宝しますよ。どれもしっかりめの味付けで、ご飯のお供にはもちろん、お酒のつまみにぴったり。スーパーでしめじを買ってきたら早速お試しください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

