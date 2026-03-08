2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド「LUNA SEA」ドラムスの真矢さんの献花式「〜Eternal MeLoDy〜」が8日に神奈川のぴあアリーナMMで開催され、3万人が参列した。

献花式は、LUNA SEAメンバーの1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいという強い意志により実現。ファンへの解放前に、真矢さんの家族、メンバーも献花した。

会場はセンターに真矢さんの大きな遺影、向かって左には最後のステージとなった昨年の東京ドーム公演、そして右には1996年横浜スタジアムで行われた「真冬の野外」で披露した360度回転ドラムでのステージパフォーマンスの肖像が飾られた。前方の横31メートルに渡る大きな祭壇には、昨年行われた東京ドーム公演で使用された3台のドラムセットが並んだ。

献花台のある1階アリーナのメイン会場ではBGMとして、LUNA SEAの楽曲に加え、東京ドームでプレイされた真矢さんのドラムソロが鳴り響いた。また、退場導線の2階ロビーには生前の数点に及ぶ衣装やドラム広告ポスターの展示、加えて懐かしい写真の数々がモニターヴィジョンで流されていた。

後日、アーティストや業界関係者向けのお別れの会開催も予定されているという。

LUNA SEAのメンバーは「本日は真矢の献花式に大変多くの方にお越しいただき、有難うございます。皆さんから真矢とお別れをしたいというお言葉を多数いただき、急遽本日献花式を執り行うことになりました。常に皆さんと共にあった真矢の想い、皆さんの想いを、この場で重ねて頂ければ有難いと思います。本日は皆さん、本当に有難うございます」とコメントした。