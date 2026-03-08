国際女性デーを迎える中、ガザ地区の女性と少女たちに目を向ける。彼女らは、飢餓、医療崩壊、そして避難所での暴力の危険などに直面している。現地で女性支援にあたった国連関係者と、ガザ出身の若き女性ジャーナリストの証言から、その現実を取材した。（NNNニューヨーク支局 小坂明里）



◇

国際女性デーは、女性の権利や平和、安全、社会参加の推進などを掲げて制定された。しかしその理念とは裏腹に、戦地の女性や少女たちは、いまもなお深刻な危機にさらされている。

国連によると、昨年、世界各地の紛争で死亡した女性のうち10人中7人がパレスチナ自治区ガザ地区で命を落とした。2023年10月の戦闘開始以降、2万8000人以上の女性と少女が殺害され、7万8000人以上が負傷したとされる。女性の平均寿命は、紛争前と比べ約30年短くなったとの推計もある。

■「戦争下でガザの女性であることは二重の悲劇」

「戦争下でガザの女性であることは二重の悲劇」

そう語るのは約1年半にわたりガザで女性支援活動にあたった国連人口基金(UNFPA)ガザ事務所の所長、ペニナー・キョヤガラ氏だ。ガザでは、“女性であることの社会構造的な重荷”と“戦争の暴力”が重なり合っているという。

──ガザの女性が現在直面している現実とは？

「それは喪失の連続の人生だ。愛する人も、尊厳も、生計も、安全も失い、まるですべてを奪われている状況だ」

「家父長制社会の中で女性が担ってきた家事や育児の多くは、戦争により極限まで困難になった。限られた物資で食事を用意し、子どもの服を作る材料を探す。その一方で、度重なる避難、尊厳の喪失、衛生用品の不足、家族の死、収入源の喪失といった戦争の負担も背負う」

社会構造的なジェンダーギャップの上に、戦時の暴力が積み重なる。それが“二重の悲劇”だという。

■避難所という名の無防備な空間

さらに、避難所そのものが、女性や少女にとって新たな危険を生み出している。

「避難所は女性にとって本来の意味での“安全な避難施設”ではない。過密状態で、プライバシーなどほぼ皆無だ」

守られるべき少女たちも、保護環境の崩壊により虐待リスクが高まっている。

「性的虐待を受けた少女が、“恥”を避けるために加害者と結婚させられたという報告もあった。未婚で起きた虐待を“正式な関係”にしてしまうのだ」

戦争は命だけでなく、少女たちの未来や尊厳も奪っていく。

■誕生前から刻まれる戦争の代償

医療体制も壊滅的な影響を受けている。

キョヤガラ氏によると医療物資は不足しており、特に一部の機器は、イスラエルにより“デュアルユース”（＝医療用でありながら兵器としても使用可能）とみなされ、女性にとって有益な機器であっても、搬入できない場合があるという。

さらに、国連によれば、ガザ全域で4人に1人が飢餓状態にある。特に妊婦と新生児への影響は深刻だ。新生児の約7割は早産児または低出生体重児とされ、3件に1件の妊娠が高リスクとされる。低出生体重児の死亡リスクは、標準体重の乳児に比べ約20倍高いとされる。

「昨年8月に出会ったある乳児は、胸の骨が浮き出てるほど痩せていて、顔色は青白く、髪の毛も薄かった。目には痛みが見えたが、泣いてはいなかった」「母親も栄養失調のせいで、母乳が出ていなかった」

戦争の代償は生まれる前から刻まれており、次世代にまで深刻な影響をもたらしている。

■「生きていることに罪悪感」

ガザ出身の24歳のパレスチナ人女性ジャーナリスト、プレスティア・アラカド氏は「ガザの人々は愛する人を失うかもしれないという恐怖と共に生きている」と語る。

「ニュースの20秒の爆撃動画が、2年以上続く私たちの日常だと理解してほしい」

さらに、「パレスチナ人は常に、生きていることへの罪悪感と向き合っている」と述べた。

「隣の家が爆撃され、自分の家は無事だったこと。友人が足を失い、自分は助かったこと…」

耐え難い現実の積み重ねと生きていかなければならず、戦争がもたらした苦しみは“終わりのない痛みの連鎖”だという。

◼2023年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエル襲撃とその後のイスラエルによるガザ地区への地上作戦。当時21歳だったアラカドさんは、それ以来、自身のSNSや著書を通じて現地の悲惨な実情を発信し続けている。その勇敢な活動は、BBCやニューヨーク・タイムズなど国際的な大手メディアからも注目されている。

■ジャーナリズムは使命

「この虐殺の中を生きているのは私たちパレスチナ人だ。だからこそ、私たちが証言しなければならない」

声をあげることすら困難な人々の存在を可視化するという使命感が、アラカドさんを現地取材に導いたという。

アメリカの非営利組織CPJ=ジャーナリスト保護委員会によると、2025年に過去最多である129人のジャーナリストとメディア関係者が職務中に殺害され、その3分の2がイスラエルの攻撃に関連して殺害された。

■哀れみではなく、尊厳を

それでも彼女は、「私にとってガザは世界で最も美しい場所」だという。そこには、コミュニティーとしての強い結束力と、人を心から思いやる文化がある。

「国際女性デーに、パレスチナの女性たちに哀れみの目を向けるだけではいけない。私たちの強さと人間性を認めてほしい。私たちは悲嘆の象徴ではない。母であり、娘である。野望を持ち、恋に落ち、キャリアを夢見る」

アラカド氏は取材の最後に、パレスチナの女性たちを、犠牲者としてではなく、ありのままの姿で見つめてほしいと強く訴えた。

「パレスチナ人を定義するのは、死に方ではない。どう生きたかだ」

◇

平和と安全が脅かされ続けるガザ地区で、女性や少女たちが直面している苦しみは計り知れない。しかし、どれほど絶望的な状況にあっても、強く生き抜こうとする者、その現実を語り継ごうとする者。そして、手を差し伸べ続ける者がいるということを、私たちは決して忘れてはならない。国際女性デーにあたり、彼女たちの未来が恐怖ではなく希望に満ちたものとなるように、私たちはあらためてその責任を自らに問い直さなければならない。

#国際女性デー#国際女性デー2026