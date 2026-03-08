タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。深刻な花粉症の症状に悩まされていることを明かしました。



3月1日の投稿で小倉さんは「花粉症が辛くて、薬を飲んでポーッとしています」と現在の状況を報告。薬の副作用による眠気に悩まされており、「目を閉じると寝てしまうよぉ」と困った様子を見せています。







前日に大阪を訪れた際も「新幹線も爆睡していました」と明かし、「花粉症の季節は、薬の影響でず〜っと眠たいです」と症状の辛さを訴えました。







その後3月5日の投稿では、多忙な仕事と体調管理の両立に苦心している現状が明かされました。「昨日は、二つ収録がありましたが花粉症の薬が効いて眠たくて、移動中、全て爆睡していました」と報告。本番の仕事を万全な状態でこなす一方で、移動中は抗えない眠気に襲われているようで、「違う薬を処方してもらおうかな」と薬の変更を検討していることを明かしています。







翌6日の投稿では「毎日、本当に花粉症が辛くて辛くて」と症状の深刻さを改めて強調。薬による副作用についても「薬でぼ〜っとするし、顔がむくみます」と具体的な影響を説明しました。







一方で、共演した北斗晶さんからの気遣いもあったことを報告しています。小倉さんがパック好きであることを話したところ、北斗さんがプロデュースするパックや基礎化粧品を提供してもらったとのことです。「花粉症でお肌も荒れているので、パック嬉しいです。た〜っぷり美容液が入っていて、しっとり」と喜びを表現し、「大切に使わせていただきます」と感謝の気持ちを示しました。







花粉症の季節が本格化する中、仕事への責任感と薬の副作用による眠気との間で苦労している小倉さんの現状が浮き彫りになった形です。







この投稿に、「花粉症ホント辛いですよね」「移動中なら良いけど本番中に眠くなるのは困りますね」「可能な限り眠くならない薬があると良いですね」「優子さんの花粉症の症状を早く抑えるお薬が早く見つかるといいですね！」「花粉嫌ですねえ！顔中痒くてたまりません！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】