フジテレビ『サザエさん』初代イクラちゃん役の桂玲子さんを追悼「長い間本当にありがとうございました」
フジテレビ系アニメ『サザエさん』（毎週日曜 後6：30）が8日に放送され、2月22日に亡くなった初代イクラちゃん役の声優・桂玲子さんを追悼した。
【写真】初代イクラちゃんを演じていた桂玲子さん
テロップで「放送以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいていた桂玲子さんが逝去されました ワンパクでかわいらしいイクラちゃん クラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリカちゃんもその巧みな表現力で演じ分けてくださいました 桂玲子さん、長い間本当にありがとうございました」としのんだ。
桂さんは、1937年生まれで、1971年放送のアニメ『サザエさん』でイクラ役（初代）のほか、かおりちゃん（初代）、リカ（初代）などを担当。そのほか、『カリメロ』プリシラ役、『タイムボカン』チョロ坊役、『ヤッターマン』オモッチャマ役などを担当していた。
事務所の公式サイトで今月4日、訃報が発表。「当組合所属俳優 桂玲子 令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」と報告された。
【写真】初代イクラちゃんを演じていた桂玲子さん
テロップで「放送以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいていた桂玲子さんが逝去されました ワンパクでかわいらしいイクラちゃん クラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリカちゃんもその巧みな表現力で演じ分けてくださいました 桂玲子さん、長い間本当にありがとうございました」としのんだ。
事務所の公式サイトで今月4日、訃報が発表。「当組合所属俳優 桂玲子 令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」と報告された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優