歌手のアグネス・チャンさんが自身のインスタグラムを更新。

久しぶりに母校を訪問したことを報告しました。

アグネスさんは「今日久しぶりに母校スタンフォード大学を訪ねます。楽しみです。」とカジュアルで若々しいスタイルを披露。









続く投稿では、「スタンフォード大学の教育学部が新しくなりました。私は教育学部で博士号を取ったのです。校舎が新しくなって、気持ちは複雑です。昔のクラシカルな雰囲気が大好きでした。今も素敵ですが、昔の校舎が愛しいです。でも進化を止める事は出来ないですよね。」と新校舎に複雑な思いを寄せていました。









さらに投稿はつづき「スタンフォード大学のキャンパスに来ました。いつ観ても素敵な母校。懐かしいね。」と久しぶりに訪れたキャンパスを懐かしみ、キャンパスの様子を写真で紹介していました。









つづけて「私と三人の息子を育ててくれた大学。。。 素晴らしい先生たちのもとで勉強が出来て、博士号をいただいて、人生が変わりました。 本当に感謝しかないです。」と、息子さんたちも同窓であり、共に育ててくれた教授たちにも感謝をつづっていました。









アグネスさんは「息子たちもみんな卒業して、それぞれの専門で働く事が出来て、それも本当に感謝しかないです。ありがとう、スタンフォード」と母校愛を爆発させていました。









「教育学部で博士号を取った」という、アグネス・チャンさんは「スタンフォードのブックストアで色んな学部の服が売ってあった。」「しかし教育学部はTシャツ一枚だけ。。。 しかも男のサイズ。 それでも負けずに買いました。」と、投稿。









続けて「ちょっと大きいけど、持ってないよりは良いと思いました。 しかし、着て見たら、悪くなかったです。 どうですか？ 良い買い物？」とＴシャツを身に着けた写真をアップし、問いかけていました。









この投稿にフォロワーからは「Tシャツ素敵ですよ ぴったりよりも少し余裕があっていいと思います」「いい！似合ってますよ、アグネス」などのコメントが寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】