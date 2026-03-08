【WBC】“韓国のイチロー”も手が出ず　台湾先発で好投の日本ハム古林睿煬に韓国メディア呆然「流石はNPB完封投手だ…」

韓国打線は台湾代表の先発グーリン・ルェヤン（古林睿煬／北海道日本ハムファイターズ）を攻略できなかった。

グーリン・ルェヤンは3月8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールCの韓国戦に先発登板し、4回2被安打、1四球、1奪三振、1失点の好投を披露した。

1回裏にキム・ドヨン、ジャマイ・ジョーンズ、さらには“韓国のイチロー”こと主将イ・ジョンフと続く韓国の上位打線をすべて凡退で処理したグーリン・ルェヤンは、台湾が1点リードした2回にも、アン・ヒョンミン、ムン・ボギョン、シェイ・ウィットコムと続く中軸打線をすべて綺麗に三者凡退で抑えた。

2イニングを完璧に抑えたグーリン・ルェヤンは、3回に先頭打者のキム・ジュウォンに安打を打たれた。しかし、キム・ジュウォンの二塁盗塁の試みを見破り阻止に成功すると、パク・ドンウォンは空振り三振に仕留めた。キム・ヘソンも二ゴロで処理し、大きなピンチなくイニングを終えた。4回にはキム・ドヨン、ジョーンズ、イ・ジョンフを再び三者凡退で綺麗に片付けた。

5回に先頭打者のアン・ヒョンミンに四球を出したグーリン・ルェヤンは、ムン・ボギョンに安打を打たれ、無死一、三塁のピンチに追い込まれた。結局、グーリン・ルェヤンはリン・ウェイエンと交代してこの日の登板を終えた。リン・ウェイエンはウィットコムを6-4-3の併殺打に打ち取ったが、三塁走者がホームに生還したため、グーリン・ルェヤンの失点が記録された。

グーリン・ルェヤンを相手に機先を制することに失敗した韓国は、結局、延長10回タイブレークまでもつれる死闘の末、4-5で敗れた。この日の敗戦により、韓国は準々決勝進出の確率が希薄になった。

8日に行われる日本とオーストラリアの試合で日本が勝利し、韓国は9日のオーストラリア戦で2失点以下、5点差以上の勝利を収めてこそ、準々決勝進出が可能となる。

球数59球を記録したグーリン・ルェヤンは、フォーシーム（54球）、カットボール（15球）、スライダー（15球）、カーブ（14球）、チェンジアップ（2球）など多様な球種を駆使し、韓国打者を封鎖した。フォーシームの比率が半数（54％）を超えたが、韓国打線は最速97マイル（156.1km）の剛速球を攻略できなかった。

グーリン・ルェヤンは台湾プロ野球通算70試合（384回）32勝15敗、防御率2.48を記録した右腕投手だ。昨シーズンには日本ハムと契約して日本プロ野球に進出し、一軍で7試合（32.1回）2勝2敗、防御率3.62を記録した。昨年5月11日には東北楽天ゴールデンイーグルスを相手に9回2被安打、7奪三振、無失点の完封勝利も達成した。

準優勝を達成した2009年を最後に準々決勝に進出できていない韓国は、17年ぶりの8強入りへ台湾を必ず倒さなければならなかったが、先発投手のグーリン・ルェヤンを攻略することに失敗した。そして、あまりにも痛恨の敗北を喫した。

