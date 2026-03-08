「３試合で解任はバカげている」まさかの２部降格危機に陥った英名門、３戦３敗で早くも浮上した新監督更迭論に元プレミア戦士が意見「そもそも彼が間違った人選だったと認めることになる」
不振に喘ぐイングランドの名門トッテナムは、３月５日に開催されたプレミアリーグの第29節で、クリスタル・パレスに１−３で敗れた。
これで、イゴール・トゥードル新監督が就任してから３連敗、チームとしては５連敗。降格圏の18位と１ポイント差の16位と危機的状況に陥っている。まさかの２部降格がいよいよ現実味を帯びてきたのだ。
早くもクロアチア人指揮官の更迭を要求する声も出ているなか、対戦したパレスのレジェンドOBであるグレン・マレーは、『BBC Radio 5 Live』でこう見解を述べた。
「残り試合は多くない。だが、なんとかして理解し、かみ合うようにして、結果を残さなければならない」
42歳の元プレミアリーグ戦士は、「３試合で（監督を）解任すると考えるのはバカげている。グループは変わっていない。３試合で監督を解任するのは、そもそも彼が間違った人選だったと認めることになる」と続けた。
残り９試合、スパーズは“大惨事”から逃れられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
