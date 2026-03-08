「３試合で解任はバカげている」まさかの２部降格危機に陥った英名門、３戦３敗で早くも浮上した新監督更迭論に元プレミア戦士が意見「そもそも彼が間違った人選だったと認めることになる」

「３試合で解任はバカげている」まさかの２部降格危機に陥った英名門、３戦３敗で早くも浮上した新監督更迭論に元プレミア戦士が意見「そもそも彼が間違った人選だったと認めることになる」