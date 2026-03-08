日曜よる6時〜6時55分 日本テレビ系で放送中の「真相報道バンキシャ！」は4月にリニューアルを行い、新キャスターとして石川みなみアナウンサーが加入する。

「3日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、さらに石川アナの加入でパワーアップを図っていく。石川アナは3月29日（日）の放送回から新キャスターとして加わる。

番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはアイコンにしやすく、“温かみ”とともに番組の“熱量”をあわせもったデザインに。犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」には、新たにアシスタント役の“猫”も加わり、視聴者の皆さまのナビゲートにさらなる彩りを添える。

■石川みなみキャスター コメント

20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。

入社1年目、初めて就いた「ZIP!」でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります。

【プロフィール】

2020年入社・29歳

出身地：広島県広島市

特技・趣味：長距離を走ること

信条・モットー：「何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」（高橋尚子さんの座右の銘）

■桝太一キャスター コメント

石川さんは、私にとって「ZIP!」での最後の“教え子”でしたが、それから「高校生クイズ」から「箱根駅伝」まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回「バンキシャ！」に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています。

■出演者

キャスター：桝太一 石川みなみ （3月29日〜）

ニュースコーナー：渡邉結衣