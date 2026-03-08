タレントの山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。お笑い芸人となった当時の家族の反応について語った。

山田はテレビに出始めたのは20歳ぐらいと振られ、「短大の頃からもうテレビ出ちゃってて」と振り返った。短大卒業後は建設会社に就職予定だったが「スカウトされちゃったの途中で」と卒業と同時に本格デビューを果たしたという。

家族の反応を問われると「怒っちゃって」と言い、「口もきいてもらえないし、帰ってくるなって言われたし、大変だった」と苦笑い。

「いい子ちゃん、いい子ちゃんで育てた女の子がさ、ブスって言われたりさ、スカートめくられたりさ、穴の中に落ちたりすると、父親はハアーってなったみたいで」とも語り、「そうすると親がセキュリティもないからさ、（テレビ）局に乗り込んできて」とぶっちゃけて笑わせた。

父は「さんま、どこだ！さんまこの野郎！うちの娘にブスとはどういうことだ！」と怒鳴り込んで来たとし、さんまは「ひゃああ、また来てるで！」と逃げて行ったと回顧した。

山田は「今はもう局なんか誰も入れないからね。あの頃は誰でも入れた」と平然と話した。