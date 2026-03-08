大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第18節が7日（土）と8日（日）に行われた。

前節を終え、23勝11敗で4位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、30勝4敗で首位を走るNECレッドロケッツ川崎をホームに迎えた。GAME1はフルセットの末、PFUが勝利。GAME2はセットカウント3-1でNEC川崎に軍配が上がった。PFUは今節の結果を受け、5位に転落している。

©SV.LEAGUE

クインシーズ刈谷と大阪マーヴェラスの対戦は、両日ともにフルセットの激闘に。結果は1勝1敗の引き分け。刈谷は6位、大阪MVは3位と前節までの順位をキープした。

©SV.LEAGUE

現在7位の群馬グリーンウイングスは12位の東レアローズ滋賀とアウェーで戦った。連日のフルセットゲームを制したのは群馬。勝率を伸ばし、チャンピオンシップ（CS）進出圏内を維持した。

©SV.LEAGUE

ヴィクトリーナ姫路は岡山シーガルズとのホームゲームで両日ともにストレート勝利を飾った。この結果を受け、姫路はCS進出を確定させている。

©SV.LEAGUE

前節でCS進出圏外の9位に転落した埼玉上尾メディックスは、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズとアウェーで対戦した。結果、GAME1はセットカウント3-1で、GAME2はフルセットで埼玉上尾の勝利となった。順位の変動はなかったものの、埼玉上尾は勝率を伸ばし、CS進出へ望みをつないだ

©SV.LEAGUE

そのほか、デンソーエアリービーズはアランマーレ山形を相手にホーム2連勝、SAGA久光スプリングスはAstemoリヴァーレ茨城とのアウェー戦を連日の白星で飾った。

次戦の第19節は14日（土）と15日（日）に行われ、デンソー vs PFU、群馬 vs 岡山、埼玉上尾 vs 東レ滋賀、A山形 vs KUROBE、Astemo vs 刈谷、大阪MV vs NEC川崎、SAGA久光 vs 姫路の7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第18節 GAME1結果



デンソーエアリービーズ 3-2 アランマーレ山形

（25-21、21-25、25-15、20-25、15-9）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-2 NECレッドロケッツ川崎

（24-26、26-24、25-21、16-25、15-9）



クインシーズ刈谷 3-2 大阪マーヴェラス

（22-25、23-25、25-23、25-22、15-11）



Astemoリヴァーレ茨城 1-3 SAGA久光スプリングス

（27-29、25-17、19-25、23-25）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 埼玉上尾メディックス

（17-25、19-25、35-33、22-25）



ヴィクトリーナ姫路 3-0 岡山シーガルズ

（25-21、25-18、25-19）



東レアローズ滋賀 2-3 群馬グリーンウイングス

（25-23、15-25、25-19、22-25、17-19）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第18節 GAME2結果



デンソーエアリービーズ 3-0 アランマーレ山形

（25-23、25-20、25-20）



PFUブルーキャッツ石川かほく 1-3 NECレッドロケッツ川崎

（33-35、25-20、22-25、21-25）



クインシーズ刈谷 2-3 大阪マーヴェラス

（17-25、25-17、21-25、25-23、11-15）



Astemoリヴァーレ茨城 2-3 SAGA久光スプリングス

（25-21、21-25、25-19、15-25、13-15）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 2-3 埼玉上尾メディックス

（25-22、25-20、22-25、23-25、11-15）



ヴィクトリーナ姫路 3-0 岡山シーガルズ

（25-14、25-22、25-14）



東レアローズ滋賀 2-3 群馬グリーンウイングス

（10-25、25-19、25-23、11-25、8-15）