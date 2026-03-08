“一生ズっ友”元乃木坂46・伊藤かりん、西野七瀬らと“プリクラ写真”「懐かしい」「なんて豪華な」
元乃木坂46のメンバーでタレントの伊藤かりんが、8日までに自身のインスタグラムを更新。元メンバーたちとのプリクラ写真を公開した。
【写真あり】“一生ズっ友”元乃木坂46・伊藤かりん、西野七瀬らと“プリクラ写真”
伊藤は「平成のプリクラ機の『姫と小悪魔』でプリクラ撮ってきたよ〜〜〜！」とつづり、同じく乃木坂46として活躍した西野七瀬、伊藤純奈らとのプリクラ写真を公開。「それぞれ子どもが生まれたり忙しかったり なかなかみんなで集まれなくなってきたけど、ぅちラ、一生仲仔 一生ズっ友 一生信友」とつづった。
この投稿には「懐かしい」「なんて豪華な」「同世代すぎて懐かしさ爆発する」「友情永久不滅」「平成感すごい」といった声が寄せられている。
