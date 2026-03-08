Photo:中川真知子

そろそろ春ですね。

新しいPCやガジェットも続々発表されたりと、物欲を刺激されている方も多いはず。

そんな「まだ舞える！」と手持ちのPCを使い続ける方を応援したい……！ 今回は、手持ちのノートPCをもっと快適に使うためのプラスワンアイテムを3つ集めました。

どこでも快適PCワーク

Photo:中川真知子

仕事場以外も快適なワークスペースにしたい…。そんな人におすすめのアイテムがあります。

ハーマンミラーの｢オリプラ ラップトップスタンド｣は、広げるだけで使える組み立て不要のPCスタンド。これがあれば、リビングだって快適なワークスペースに早変わり。

ラップトップスタンドがあると、画面の高さが上がるので、目の疲れや肩こりを感じにくくなります。

また、ケーブルを通す穴が空いていたり、窪みがあったりするため、コード類をスッキリさせられる点もうれしいポイント。側面と底面にはゴム素材があしらわれているので、滑りにくい上、デスクも傷つけません。

Photo:中川真知子

移動の際や収納の際は、折りたたんでしまえばぺったんこ。簡単に展開できて、使いやすいPCスタンド。目線が上がり、姿勢がよくなれば、作業効率も向上しそう。

使い勝手のいいラップトップスタンドがあれば、どこでも快適PCワークができますね。

詳しくはこちら↓

仕事部屋を快適にしすぎたら家庭が寒々しくなった。打開策はラップトップスタンド

ギミック搭載！収納ボックス

Image: キングジム

取っ手がついた収納ボックス｢ノッテオン｣は、さまざまなガジェットの整理なんかに便利そう。

しかし、こちらのアイテム、実はまだ「ギミック」が隠されているんです。

こちらの収納ボックス、なんと開くとPCスタンドに。

Image: キングジム

上段の天板は14インチまでのノートPCを置けて、約14.4〜20cmまでの4段階に高さを調節可能。姿勢が悪くなりがちなPCワークを支えてくれます。また、下段のスリットにはマウスや電源アダプター、キーボードなども収納可能。引き出して使うこともできます。

PCを含め、デスクで使うガジェット類を全部まとめてしまえるので、会議室移動などもスムーズ。大きなバックパックを持ち歩く必要もなくなりますね。

加えて、収納しながらノートPCを充電できるケーブル穴までついている至れり尽くせり仕様になっています。

フリーアドレスな会社はもちろん、テレワークとも相性が良さそう。これがあれば、ノートPCをより快適に使うことができそうです。

詳しくはこちら↓

この収納ボックス、開くとどうなる？ わかったらきっと天才

ソーラー充電できるキーボード

Photo: 武者良太

ワイヤレスの外付けキーボードが当たり前となった世の中ですが、ワイヤレスでは「電源が切れるかも」という焦燥感が伴います。

そんなときに役に立つのが、ロジクールのソーラー充電キーボード｢K980 Signature Slim Solar +｣（以下K980）。

こちらのキーボードは、手元の文字が読める程度の明るさ（200ルクス〜）以上の光で充電できる仕様です。フル充電したならば、真っ暗闇でも4ヶ月間使用可能になっています。

レイアウトはテンキーも、独立カーソルキーもあるフルサイズ式。メインのキーは、キャップサイズが一般的なサイズなので入力もしやすい仕上がりです。

Photo: 武者良太

PCだけではなくスマホやタブレットなど3台までのデバイスと接続可能で、切り替えもボタンひとつ。ロジクール独自の2.4GHzワイヤレスだけではなく、Bluetooth接続にも対応しています。

お手持ちのPCと併せて使えば、バッテリーのストレスを気にせず、キーボードを叩くことができそう。

ロジクール Bluetooth ソーラー ワイヤレスキーボード Signature Slim Solar+ K980GR 太陽光や室内照などによる電力供給 満充電で最大4ヶ月間使用可能 キーボード テンキー 最長10年間使用可能な堅牢なバッテリー 日本語配列 無線 ワイヤレス K980 Windows Mac Chrome iPhone iPad グラファイト 国内正規品 14,900円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

USB充電いらず。光で生きるワイヤレスソーラーキーボード、再び