日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）が４月にリニューアル、新キャスターとして石川みなみアナウンサーが加入することが８日、発表された。

「３日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、石川アナの加入でパワーアップを図る。石川アナは２９日の放送回から新キャスターとして加わる。また番組のロゴやキャラクターも一新される。

【両キャスターのコメント】

石川みなみキャスター「２０年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。入社１年目、初めて就いた『ＺＩＰ！』でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります」

桝太一キャスター「石川さんは、私にとって『ＺＩＰ！』での最後の”教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ！』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています」