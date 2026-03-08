日本テレビの報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜よる6時）が、この春にリニューアル。新たに石川みなみアナウンサーが新キャスターとして加入します。

番組では『3日後の真相』をコンセプトに、『大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す』という番組のスタイルはそのままに、さらに石川アナの加入でパワーアップを図ります。石川アナは、3月29日の放送回から新キャスターとして加わります。

またリニューアルに伴って、番組のロゴやキャラクターも一新。犬がモチーフの番組キャラクター・バン犬には、新たにアシスタント役の“猫”も加わります。

■石川みなみキャスターのコメント

20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。

■桝太一キャスターのコメント

入社1年目、初めて就いた『ZIP!』でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります。

石川さんは、私にとって『ZIP!』での最後の”教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ！』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています。