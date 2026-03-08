鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」の公式ＳＮＳに８日、第７話の放送を前に「本日３月８日は…玉名幸則役＃青木伸輔さんのお誕生日です おめでとうございます」と投稿された。

不気味なサングラスの男…ドラマ序盤に合六亘（北村有起哉）の恐怖の食事会で、カウンターテーブルの右端に座り、恐ろしい粛清が行われる中、なにもしゃべらずに食事をしていた。

公式ＨＰの人物相関図にも登場しておらず、第２話を最後に全く姿を見せなくなっていたが、ＳＮＳでは「合六の組織の幹部、サングラスの男 今後の行動に注目です」と告知した。

この投稿にネットが反応。「お誕生日、おめでとうございます」「役名初めて知った」「役名どこかに載ってましたか！？公式の相関図にもなかったような」「一体何者？詳細が不明なんですけど！？」「裏組織の幹部で度々映っていたのに、まだエピソードに絡んでいないってことは、これからの展開に色々絡んでくるってことでしょうか。合六のグルメで出てきたり…？」「サングラスの男に動きがあるのかな？玉名！」「第３話から合六さん会食行われていなく一番サングラス玉名さんが謎でめちゃ気になってます」と反応するコメントが集まっている。