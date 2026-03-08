日本テレビは8日、同局系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）が4月にリニューアルを行い、新キャスターとして同局の石川みなみアナウンサー（29）が加入すると発表した。29日の放送から番組に登場する。

「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、新メンバーの加入で一層のパワーアップを図る。

また番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはアイコンにしやすく、“温かみ”とともに番組の“熱量”を併せ持ったデザインに変わる。犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」には、新たにアシスタント役の“猫”も加わり、番組にさらなる彩りを添えていく。

2020年入社の石川アナは「20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします」と意気込み。また「広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています」と目標を掲げた。

▼MC桝太一アナ 石川さんは、私にとって「ZIP!」での最後の”教え子”でしたが、それから「高校生クイズ」から「箱根駅伝」まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回「バンキシャ！」に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています。