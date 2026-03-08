石川みなみアナ、4月から『バンキシャ』加入 桝太一アナ“最後の教え子”と共演へ「活躍してくれることを確信」【コメント全文】
日本テレビ・石川みなみアナウンサーが、同局系報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜 後6：00）に新キャスターとして加入することが8日、発表された。3月29日の放送回から出演する。
【写真】バン犬の新アシスタント「猫」
同番組は「3日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままにパワーアップを図る。
また、番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはアイコンにしやすく、“温かみ”とともに番組の“熱量”をあわせもったデザインに。犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」には、新たにアシスタント役の“猫”も加わり、視聴者の皆さまのナビゲートにさらなる彩りを添える。
【コメント全文】
■石川みなみキャスター
20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。
入社1年目、初めて就いた『ZIP!』でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります。
■桝太一キャスター
石川さんは、私にとって『ZIP!』での最後の“教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ！』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています。
