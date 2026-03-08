飼い主さんがコンビニから帰ってきたら、ワンコが玄関で待っていて…？ほんの数分留守にしていただけなのに、まるで数時間ぶりの再会かのように歓迎してくれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で15万6000回再生を突破しています。

【動画：3分だけコンビニに行った結果→帰宅後、犬が玄関で待っていて…すぐに早く帰りたくなる『尊い光景』】

コンビニから帰ったら…

TikTokアカウント「basement_ayako」に投稿されたのは、飼い主さんが帰宅した時の柴犬「長三郎」くんの様子です。飼い主さんはちょっとコンビニに行っていただけなのですが、お家の前に着いたらドアのガラス越しに長三郎くんがお出迎えしてくれたとか。

どうやらずっと玄関にいて、飼い主さんの帰りを待っていたようです。その健気な姿に、愛を感じます。また太陽の光が眩しいのか嬉しすぎるからか、きゅっとお目目を細めているところもたまらなく可愛いです。

ワンコの愛情たっぷりのお出迎え

飼い主さんがドアを開けてお家の中に入ると、長三郎くんはスタスタとどこかに行ってしまったそう。意外とあっさり歓迎タイム終了？…と思いきや、すぐにおもちゃをくわえて玄関に戻ってきたとか。

そして飼い主さんが「ただいま」と頭を撫でてあげると、長三郎くんは「寂しかったよ～」と訴えるように、「ゔ～、ゔ～」と鳴きながら甘え始めたそう。まるで長時間お留守番していたかのような態度は、抱きしめたくなるほど愛おしいです。

甘えん坊すぎて愛おしい

しばらくすると長三郎くんは満足したのか、飼い主さんから離れていったそう。しかしまたすぐに「もっとナデナデして」とそばにやってきたとか。

その後も飼い主さんに全力で甘えて、どれほど会いたかったかをアピールし続けていたという長三郎くん。その愛情たっぷりのお出迎えを嬉しく思いながらも、「3分ぐらいコンビニ行ってきただけだよ？」と思わず笑ってしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「可愛すぎます」「愛おしい」「たまんないですね」「これは早く家に帰りたくなりますな」といったコメントが寄せられています。

長三郎くんの甘えん坊で可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「basement_ayako」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「basement_ayako」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。