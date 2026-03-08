ある日、突然屋根の上から落ちてきた子猫を保護した投稿者さま。緊急保護してわんこと暮らすお家にお迎えした結果、微笑ましい光景がTikTokで話題に！コメント欄には「神さまに選ばれてここに来たんだよ」「種類は違うけども、きっとそれを超えた素晴らしい家族になっていきそう」といった声が寄せられました！

【動画：『突然、屋根の上から落ちてきた子猫』を緊急保護→家にいた犬が…あまりにも尊い『初対面の光景』】

屋根の上から落ちてきた子猫を緊急保護

TikTokアカウント「三犬姉妹物語たまに釣り」さまに投稿されて話題になったのは、子猫を緊急保護した日の投稿です。

ある日、屋根の上から突然落ちてきたという子猫。このままでは大変と緊急保護し、病院へ連れて行ったり、お迎えするための準備をするため、ホームセンターに行ったりと大忙しだったといいます。

投稿者さまのお家には、2匹のわんちゃんがいたため「相性は大丈夫かな？」「受け入れてくれなかったらどうしよう」と思いながら、子猫を連れて帰宅。すると……

そんな心配は無用でした。ミニチュアピンシャーの「あんこ」ちゃんは、すぐにそっと静かに子猫を見守り始めたのです！

すると、そんなあんこちゃんの優しさが伝わったのでしょう。子猫も「にゃぁ」と小さな声であんこちゃんに向かって声をかけたのです！

そんな子猫の声に反応して、子猫の方を振り返ったあんこちゃん。あんこちゃんの反応を見て、子猫はさらに身を乗り出し、話しかけるような様子を見せていたそうですよ！

先輩わんこたちに見守られながら…

そんな微笑ましい初対面を果たした子猫とあんこちゃん。子猫は「梅吉」ちゃんという名前をもらい、その後もあんこちゃんと「獅子丸」ちゃんという先輩犬に見守られながら、すくすくと成長していきました。

そして、月日は流れ、現在の姿は……

とっても仲良しに♡いつも3匹は一緒にいるそうで、元気いっぱい遊んだり、時には先輩わんこたちに梅吉ちゃんが甘えたり、みんなでお外をのんびり眺めたり……。

穏やかで和やかな暮らしを楽しんでいるそうです。これからも3匹で仲睦まじく楽しい日々を過ごしてほしいですね！

ファミリーの一員として家猫生活満喫中

ファミリーの一員となり、あんこちゃん、獅子丸ちゃん、梅吉ちゃんの3匹で仲睦まじく暮らす様子は、TikTokでも大きな反響を呼びました。

コメント欄には「神さまに選ばれてここに来たんだよ」「種類は違うけども、きっとそれを超えた素晴らしい家族になっていきそう」「家族みんなで梅吉君を見守る感じが泣けます」「獅子丸ちゃん、あんこちゃんとてもお利口さんですね」といった声が寄せられ、わんこたちの先輩っぷりに称賛の声が集まっています。

そんな3匹の穏やかで微笑ましい日常は、TikTokアカウント「三犬姉妹物語たまに釣り」でご覧いただけます。ぜひ現在の3匹の暮らしを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「三犬姉妹物語たまに釣り（@wanya110）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。