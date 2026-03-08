ソファで眠っているコーギーさん、足がはみ出ているなぁ…と思ったら…。想定外だった『まさかの工夫』が凝らされていた可愛すぎる光景が話題になっているのです。

二度見必至、あまりにも可愛く尊いその光景は記事執筆時点で103万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『犬の足がソファからはみ出している』と思ったら…人間のような『まさかの工夫』】

ソファで寝る犬→足がはみ出ているかと思ったら…

Xアカウント『@mokatokota』に投稿されたのは、コーギー「こたろう」くんのお姿。

ソファの上でのんびり過ごしていたというこたろうくん。ふとそのお姿を見た飼い主さんが『ソファから足はみ出てるやん…』と思ったら、実は思いがけぬ工夫が凝らされていたのだそう。

想定外な『まさかの工夫』が話題

ぴょんと放り出されていたこたろうくんの後ろ足を覗いてみると…なんとお気に入りのボールをオットマン代わりにして短くて可愛いおみ足を安定させていたのだといいます。

お行儀良く揃えてちょこんとボールの上に乗せられたおみ足は、想定以上に短くあまりにも愛くるしいもの。

何度も繰り返し見たくなる、こたろうくんならではの可愛すぎる工夫を捉えた光景は、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「かわいすぎやばい3回見た」「通りすがりですがかわいすぎて震えた」「ちいかわの足の揃い方してる。可愛すぎ。」「ボールオットマン最高の発明じゃん」「可愛すぎて震える」など多くのコメントが寄せられています。

食いしん坊で甘えん坊な男の子♡

2022年11月生まれのこたろうくんは、食いしん坊で甘えん坊、すぐに転がるところがチャームポイントの男の子。まるでぬいぐるみのような愛くるしいフォルムの持ち主でありながら、意外にもタフな一面もあるのだそう。

果物が大好きなのだそうで飼い主さんと一緒にいちごやみかんを食べるお姿も。飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすこたろうくんのお姿は、日々コーギーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mokatokota」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。