「今後の兆しだとすれば…」侍ジャパンを牽引する背番号51の活躍に喝采 地元メディア「キャリア最大のシーズンを迎えるかも」【WBC】
鈴木はチームの雰囲気づくりにも貢献している(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う侍ジャパンは、2戦目の韓国戦で乱打戦を制し、8-6で勝利を飾った。初回に韓国が先制点を挙げ、序盤から追いかける展開を強いられた日本は、3番・鈴木誠也のバットにより、試合の流れを取り戻している。1、2打席目でいずれも本塁打を放ち、チームを勢いに乗せた。
鈴木は初回に追撃となる2点本塁打を打った後、3回には逆転のソロアーチ、さらに終盤には押し出しの四球で勝ち越しとなる打点も記録した。大谷翔平や吉田正尚も本塁打でドームを沸かせた中、チーム最多の4打点を叩き出した背番号51の勝負強さが光るゲーム内容となった。
初戦の台湾戦でも安打をマークしており、主軸として期待通りの働きを見せている鈴木。ここまで2試合での印象的なパフォーマンスには日本のファンのみならず、海外からも賛辞が送られている。
カブス専門メディア『FANSIDED CUBBIES CRIB』が韓国戦での鈴木の活躍をレポート。日本とシカゴでは大きな時差があることで、同メディアは、「多くの人がまだ眠っている早朝の時間帯にはすでに、スズキは土曜日の韓国戦で日本が8-6で勝利した試合で2本のホームランを放っていた」などと報じている。
さらに、「東京ドームの観客は大きな熱狂に包まれており、カブスの強打者はその雰囲気をこれ以上ない形で受け止めている。日本がWBC連覇を目指す中、大事な場面で次々とヒットを放ち続けているのだ」とここまでの打撃を評している他、カブスでの前年の活躍も振り返っており、「昨年カブスで見せた好調をそのまま持ち込んだ形だ。昨季はポストシーズンで長打率.600をマークしていた」と綴っている。
加えて、WBCで好結果を残すことについて、「カブスにとっても大きな意味を持つ可能性がある」と主張。MLB開幕以降にも目を向けており、「もし今回のWBCでの好スタートが今後を示す兆しだとすれば、セイヤ・スズキはキャリア最大のシーズンを迎えることになるかもしれない」などと期待を膨らませている。
海の向こうでも大きな話題となっているWBCでの鈴木の活躍。まさに、カブスで磨かれたバッティングスキルが世界一を争う舞台でも発揮されている。
