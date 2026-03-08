お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースが８日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。草野球のエースとしてスピードガンで１３３キロを計測する一幕があった。

この日の番組では、高校野球でならし現在も草野球で活躍中のエースにスピードガンで１３５キロを超えさせるプロジェクトを展開。昨年６月に１０８キロ、７月に１２９キロと徐々に急速を上げてきたエースに、山本昌さん、上原浩治さん、五十嵐亮太さんら９人のレジェンドがコーチング。さらにドジャース・大谷翔平も取り入れている筋トレに励んだ上で１３５キロに挑む様子が放送された。

相方の寺家、「エース応援団」の「ニッポンの社長」辻とケツ、「エバース」町田和樹と佐々木隆史が見守る前でマウンドに立ったエース。豪快なフォームから投げ込んだ１球は１３３キロを計測。

「マジか！？ あと２キロ…」と悔しがったエース。「泣きの１回」で投げ込んだど真ん中のストレートは１２８キロ。シラけた辻ら「応援団」らは「帰ろう、帰ろう」と会場を後にした。

記録達成はならずもスタジオで山本昌さんのサイン入りユニホームをプレゼントされたエースは「やったー！」と喜んでいた。