◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック パナソニック（1勝）6―3茨城日産（1敗（2026年3月8日 等々力）

今季限りで休部するパナソニックが逆転勝ちで、今季の公式戦初戦を飾った。先発した新人左腕の福島孔聖投手（22）が6回4安打1失点と好投。1メートル69と小柄ながら最速149キロを誇る直球を軸に、毎回の8三振を奪った。

「常に三振を狙うのが自分のピッチング。その結果、内野ゴロだったり、フライになったりという感じです」

大役にも投げっぷりの良さが目についた。2回に先制ソロこそ許したが、3回以降の4イニングはわずか1安打。最終イニングとなった6回は三つのアウトを全て空振り三振で奪った。「内容はあまり良くなかったです」と振り返ったが、スプリットやツーシームの落ち球で相手打線を翻弄（ほんろう）。うれしい公式戦初勝利も手に入れた。

昨年12月に休部が発表されて以降、チームはうつむくことなく、より一体感を増した。2月下旬に参加した「薩摩おいどんリーグ2026」では明治安田、東京ガス、Hondaという東京都の企業チームに3戦全勝。井上貴晴監督は「逆転勝ちや競り勝ったり、成功体験を得たことでまだまだ強くなっていくチーム。もう一つ、二つでも高みを目指す」と先を見据えた。

あす9日は等々力球場の第2試合（13時開始予定）でJFE西日本と対戦。予選リーグ突破へ負けられない戦いが続く。