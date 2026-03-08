■全国の9日（月）の天気

冬型の気圧配置は緩みますが、寒気が居座るでしょう。また、日本海西部に低気圧が発生し、夜にかけて北陸付近に近づきそうです。日本海側は雲が多く、北海道では雪が降るでしょう。東北も雪が降りやすく、夜は北陸から九州北部も、雨や雪の降る所がありそうです。雷を伴う所もあるでしょう。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続きそうです。ただ、関東では雲が広がりやすく、夜はにわか雨やにわか雪があるでしょう。朝は、西日本を中心に、真冬並みの冷え込みとなるでしょう。松江は-1℃、鳥取や山口、岡山は0℃の予想です。日中はこの時期らしい気温で、15℃を超える所は少ないでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 -2℃（-3 3月中旬）

仙台 1℃（-2 3月中旬）

新潟 3℃（＋1 3月下旬）

東京都心4℃（±0 平年並み）

名古屋 2℃（±0 2月下旬）

大阪 3℃（±0 2月中旬）

広島 2℃（-2 真冬並み）

高知 5℃（＋1 平年並み）

福岡 4℃（±0 真冬並み）

鹿児島 4℃（＋1 真冬並み）

那覇 15℃（＋1 2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（±0 平年並み）

仙台 9℃（＋1 3月中旬）

新潟 8℃（＋1 2月下旬）

東京都心12℃（±0 2月下旬）

名古屋 13℃（＋2 平年並み）

大阪 12℃（＋1 2月下旬）

広島 11℃（-1 2月中旬）

高知 15℃（＋1 平年並み）

福岡 13℃（±0 2月下旬）

鹿児島 17℃（＋1 3月中旬）

那覇 21℃（＋1 2月下旬）

■全国の週間予報10日は日本海側で雪や雨の降る所が多く、12日は、西・東日本太平洋側の沿岸部を中心に、雨の降る所があるでしょう。そのほかは、晴れ間の出る日が多そうです。今週は13日頃にかけて気温があまり上がらず、晴れてもヒンヤリするでしょう。ただ、九州から東北南部は花粉の飛散が続きますので、しばらくは万全の対策が必要です。