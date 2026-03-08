俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日に第9話「竹中半兵衛という男」が放送される。先週は今作のオリジナルキャラクターとして“豊臣ファミリー”で大きな光を放っていた直（白石聖）の“悲劇”が描かれた。1週間が経過しても、小一郎（仲野太賀）の絶望の叫びが耳から離れない。

第8話は「墨俣（すのまた）一夜城」。小一郎らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城からそらすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦（とりで）を築く大作戦に着手する。一方、直は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…という展開だった。

小一郎との純愛を実らせ、勝手に飛び出した実家に戻り、父の思いを受け取り、自らの思いも伝えた。「私、今、幸せなんじゃ」。さあ、清須に戻って祝言を…幸せいっぱいに柔らかな笑みを浮かべた直が小一郎ら「家族」の元に帰る途中、飢えに苦しむ村人たちの小競り合いに巻き込まれる“戦国の無情”に息絶えた。父が自分を守ってくれたように、一人の少女を救うために…。

墨俣での任務から無事に戻り、小一郎を待っていたのは変わり果てた直の姿だった。

「腹減ったわ。直、握り飯作ってくれ。あの握り飯、落としてしもうて、半分ぐらい食べれんかったんじゃ。でも、そのおかげでな、命拾いしたわ。おまえのおかげじゃ。（直の手を握り）わしは生きとるぞ！おい！わしは約束守ったぞ！おい！なのにおまえは、何やっとんじゃ、このたわけが！何なんじゃこの有り様は！何なんじゃこれは！直！直！起きろ！直！直！起きてくれ！直！直！直！」

現実を受け入れられない小一郎の慟哭。その姿、叫び声、こぼれ落ちる涙を見た家族や仲間たち、そして視聴者も胸が張り裂けそうに…。「直！直！直！…」。父から贈られた白無垢を着ることなく、愛情たっぷりの真ん丸握り飯を再び握ることなく、小一郎との未来は始まる前に途絶えた。

小一郎の不器用で真っすぐな愛、「とと様」の深い愛情、家族からの信頼…喜怒哀楽がストレートに顔に出る「直」は、わずか8話とは思えない大きな存在として、これからも「豊臣兄弟」に生き続ける。

