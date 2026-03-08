８日の名古屋ウィメンズマラソンで、女子１５００メートル、５０００メートル日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）が自身初となるマラソンのペースメーカー（ＰＭ）を務めた。

予定通り１５キロ地点まで先頭集団を引っ張り、大会主催者を通じて「マラソンの雰囲気を味わえた」と感想を語った。

時折５メートル以上の強風が吹く厳しい気象条件の中、軽快な足取りで２時間２０分切りが目安の設定ペース（１キロ３分１９〜２０秒）を保って１０キロを通過。その後の５キロは向かい風の影響もあって設定から約２０秒遅れたが、日本陸連強化委員会の高岡寿成シニアディレクターは「彼女自身が持っている感覚というところが確認できて、マラソンの適性は私は十分あるんじゃないかと思っている」と高評価した。

田中自身は「あとまだ３倍の距離があることを考えると、しっかりフィニッシュできる選手の偉大さを、身をもって感じました」と、４２・１９５キロを走りきる難しさを実感した一方、「沿道からの歓声が４２キロずっと続くということが、改めてすごいことだなと感じた」と、マラソンの魅力をかみ締めていた。

今回のＰＭ挑戦を前に、「今までやったことがないことをすることで、こういうことがしたいなというのが出てくる、次の一歩への足掛かりみたいな位置付け。（主戦場の）トラックのヒントになるかもしれないし、逆にマラソンやロードに興味が出るかもしれない。走ってみないと分からない」と語っていた田中。これからどんな選択肢を選んでいくのか、注目が集まる。