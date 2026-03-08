TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすは日本海側は雲が広がりやすく、午後は雪や雨の範囲が広がるでしょう。夜は山陰から北陸にかけて雷を伴う所もありそうです。天気の急変にお気をつけください。太平洋側は晴れ間の出る所が多くなりますが、夜は関東や四国の一部で、雨や雪の降る所がある見込みです。

朝の気温は、けさより低い所が多くなりそうです。名古屋で2℃、岡山で0℃など、東日本や西日本を中心にこの時季としても低く、冷え込むでしょう。日中は西日本や東日本を中心に、きょうより少し高い所もありそうです。それでも平年並みか少し低い所もあり、関東から西も12℃前後と、昼間も空気がひんやりと感じられるでしょう。

＜あす9日（月）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 3℃　 釧路： 4℃
　青森： 5℃　 盛岡： 6℃
　仙台： 9℃　 新潟： 8℃
　長野： 7℃　 金沢： 9℃
名古屋：13℃　東京：12℃
　大阪：12℃　岡山：13℃
　広島：11℃　松江：11℃
　高知：15℃　福岡：13℃
鹿児島：17℃　那覇：21℃

日本海側は、火曜日にかけて雪や雨の強まる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いものの、週の後半は関東で冷たい雨や雪の降る可能性があります。気温は平年並みか低めとなり、寒の戻りがありますが、週末は各地で春本番の陽気になりそうです。