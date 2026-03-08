TBS日曜劇場「リブート」公式インスタグラムが3月8日までに更新されました。同局の「水曜日のダウンタウン」の番組内企画「名探偵津田」シリーズ出演で話題になった芸人・みなみかわさんのゲスト出演が発表され、ネット上で話題となっています。



【写真】闇バイトAを演じるみなみかわさん。悪そう…

公式インスタグラムは「第8話ゲスト解禁」として、15日放送回のゲスト情報を公開。女性弁護士役のタレントのトラウデン直美さんとともに紹介されたみなみかわさんは、闇組織の末端の闇バイトA役を務め、メガネなしのドラマ中ショットもアップされています。



1月18日に放送された「リブート」第1話では、「名探偵津田」シリーズでみなみかわさんとコンビを組む、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さんがすでにゲストとして出演。放送後は"即退場"が話題となりましたが、今回のみなみかわさんの抜擢で、「名探偵津田」シリーズを連想するユーザーも相次ぎました。



SNSでは、「みなみかわさんまで笑笑」「完全に名探偵津田」「これは名探偵津田の伏線なのか??」「絶対みます！！」「名探偵津田の新作は、リブート系に決定ですね！」「名探偵津田の伏線！？笑」「今観てるリブートは1の世界なのか2の世界なのか……」「津田軍団、でるねぇ〜」「制作陣に水ダウのスタッフさん混じってそう」などのコメントがありました。



「名探偵津田」シリーズは、津田さんが番組の作った物語世界に強制的に引きずり込まれ、探偵役として発生する事件を解決するまで、物語世界から脱出できないというドッキリ企画。その第3話で、物語世界への案内役としてマネージャー根岸渚役を務めた女優の西野実見さんと、津田さんとの「長袖をください」「そんな暇はないです」というやりとりが笑いを呼び、25年12月3日には「名探偵津田"長袖"SP」が放送されました。また「長袖をください」が2025年の新語・流行語大賞にノミネートされました。