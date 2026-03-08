【ひらがなクイズ】生き物や趣味の時間がヒント！ 「共通の2文字」を1分以内で当ててみよう
空欄に共通して入る言葉を見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、「生き物に関連するモノ」が共通点になっています。声に出して読んでみると、意外な組み合わせに気付けるかもしれません。
□□やり
つり□□
□□ばこ
ヒント：生き物に必ずあげるものは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えさ」を入れると、次のようになります。
えさやり（餌やり）
つりえさ（釣り餌）
えさばこ（餌箱）
今回のキーワードは、生き物に関わる「えさ」ですね。生き物の世話や釣りのシーンを連想させる、少しほのぼのとしたトーンで構成しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
