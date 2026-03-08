日常の何気ない光景や、趣味の時間を思い浮かべると答えが見えてくる「ひらがなクイズ」。脳をリフレッシュさせながら、1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

空欄に共通して入る言葉を見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、「生き物に関連するモノ」が共通点になっています。声に出して読んでみると、意外な組み合わせに気付けるかもしれません。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□やり
つり□□
□□ばこ
ヒント：生き物に必ずあげるものは？

答えを見る






正解：えさ

正解は「えさ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えさ」を入れると、次のようになります。

えさやり（餌やり）
つりえさ（釣り餌）
えさばこ（餌箱）

今回のキーワードは、生き物に関わる「えさ」ですね。生き物の世話や釣りのシーンを連想させる、少しほのぼのとしたトーンで構成しました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)