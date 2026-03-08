西武は若手の菅井が4回無安打無失点

パ・リーグ球団主催のオープン戦は8日に4試合が行われた。西武はヤクルトに2-4で敗れた。先発・菅井信也投手は4回無安打1四球3奪三振無失点の好投を見せるも、救援陣が4失点。打線は6回裏に山村崇嘉内野手、8回裏に村田怜音内野手の適時打で2点を挙げたが、反撃及ばなかった。9回表に糸川亮太投手が1イニング3奪三振と好救援を披露している。

ソフトバンクは、1-0でオリックスに勝利。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手が5回2安打無失点、中盤に挙げた1点を守りきった。打線は今宮健太内野手が2安打を記録。敗れたオリックスは、田嶋大樹投手が3回無失点、寺西成騎投手が4回1失点など結果を残すも、打線が散発3安打に終わった。

楽天対DeNAは0-0で引き分け。新助っ人のホセ・ウレーニャ投手が5回3安打無失点で試合をつくると、救援陣も6回以降2安打に封じた。一方の打線は、相手先発・石田裕太郎投手を前に4回までに9三振を喫するなど苦しい展開。5回以降は、2イニング連続で得点圏に走者を進めるも、あと一本が出なかった。

日本ハムはロッテに5-4で勝利した。先発の有原航平投手は3回途中2失点も、打線は2回裏に2本のセーフティースクイズなど3得点。同点に追い付かれながらもリードは渡さず、最後は水谷瞬外野手のサヨナラ本塁打で試合を決めた。水野達稀内野手は3安打2打点をマーク。敗れたロッテは、先発・西野勇士投手が4回71球9安打1四球4失点と振るわなかった。