ガンダム『GQuuuuuuX』期間限定カフェが東京＆大阪に登場！ 2つのルートが楽しめる
テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の世界観を楽しめるテーマカフェが、3月12日（木）から東京・押上にある「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で、4月23日（木）から大阪・梅田にある「BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店」で期間限定で開催される。
【写真】再現度高いハロやコンチのパフェも！ カフェメニューなど詳細
■選択ルートによって変わるメニュー
今回開催される「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Cafe −each choice of justice−」は、マチュが操縦する謎の最新鋭モビルスーツのGQuuuuuuX（ジークアクス）と、GQuuuuuuXの2号機であるGFreDの2つのルートで世界観が楽しめるテーマカフェ。
SIDE A：GQuuuuuuXとSIDE B：GFreDの、2種類の入場方法を用意し、SIDE限定メニューや予約特典が変わる。
メニューは、キャラクターやモビルスーツ、作中シーンをイメージした斬新なフード、デザート、ドリンクなどを中心に、SNS映えするメニューを用意。
事前予約で各SIDEを選択すると、SIDE Aは、GQuuuuuuXルートのフード、デザートのメニューリストからのみ注文可能で、SIDE Bは、GFreDルートのフード、デザートのメニューリストからのみ注文可能となる。
SIDE Aには、GQuuuuuuXをイメージしたハンバーガーや、ハロやシャリア・ブルが駆るキケロガをイメージしたパフェが登場。
SIDE Bでは、GFreDをイメージしたハンバーガーや、シュウジが所有する4足歩行ロボ「コンチ」をイメージしたパフェ、エグザベ専用ギャンの武装をイメージしたパンケーキなどが提供される。
加えて、「赤いガンダムトマトパスタ」や各キャラクターをイメージしたドリンクなど、AB共に注文できる共通のメニューも用意。
さらに、カフェ限定イラストを用いた「缶バッジ」や、「チェキ風トレカ」、「アクリルスタンド」など、オリジナルグッズも販売。
ノベルティも充実しており、ドリンクを注文すると「オリジナル紙コースター」がもらえるほか、カフェの事前予約特典としてプレゼントされる「ステッカー2枚セット」は、選んだSIDEで異なるデザインを提供する。さらに10人に1人の割合で、基本セットの代わりに“シュウジとシャアのレアセット”が封入されている。
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Cafe −each choice of justice−」は、3月12日（木）から4月12日（日）まで「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で、4月23日（木）から5月24日（日）まで「BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店」で開催。
