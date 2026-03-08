「ただただ驚異的」日本人出場の試合で決めたメッシの超絶ループ弾にファン感嘆！ キャリア通算900ゴールに王手「改めて上手すぎるんよな」「彼にとっては朝飯前」
現地３月７日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）の第３節で、アルゼンチン代表リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは黒川圭介が所属するDCユナイテッドと敵地で対戦。２−１で勝利した。
前節、２ゴールの活躍を見せたメッシは、黒川が先発したDCユナイテッド相手にも圧巻のゴールを決める。１−０で迎えた27分、味方のスルーパスに抜け出すと、相手GK意表を突く華麗ループシュートでネットを揺らしてみせた。
このゴラッソに対してSNS上では、「まさに芸術」「改めて上手すぎるんよな」「ただただ驚異的だ」「当たり前かのような綺麗なループ」「どうやったらメッシみたいな決め方できるのや」「彼にとっては朝飯前」といった声が上がっている。
なお、メッシはこのゴールでキャリア通算900ゴールまで、あと１とした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手GKの意表を突くメッシの華麗な一撃
前節、２ゴールの活躍を見せたメッシは、黒川が先発したDCユナイテッド相手にも圧巻のゴールを決める。１−０で迎えた27分、味方のスルーパスに抜け出すと、相手GK意表を突く華麗ループシュートでネットを揺らしてみせた。
このゴラッソに対してSNS上では、「まさに芸術」「改めて上手すぎるんよな」「ただただ驚異的だ」「当たり前かのような綺麗なループ」「どうやったらメッシみたいな決め方できるのや」「彼にとっては朝飯前」といった声が上がっている。
なお、メッシはこのゴールでキャリア通算900ゴールまで、あと１とした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手GKの意表を突くメッシの華麗な一撃