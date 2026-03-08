開幕戦を制したのはジョージ・ラッセル！メルセデスが圧巻の走りでワンツーを達成【F1オーストラリアGP決勝】

新型パワーユニットと刷新されたレギュレーションが導入されたF1™︎ 2026シーズンが、アルバート・パーク・サーキットで開幕、その決勝が3月8日に行われた。

公式テストから優勢が予想されていたメルセデス勢が、開幕戦の予選でも圧倒的な速さを見せつけて最前列を独占した。

一方、王座奪還を狙うレッドブルは、4度王者のマックス・フェルスタッペンが珍しく単独スピンによるクラッシュで後方に沈んだ。

各チーム、各ドライバーがどのようなレースを展開するのか、非常に楽しみな決勝が幕を開けた。

メルセデスの2人が初戦で強さを見せつける

フロントロウを独占したメルセデスの強さに期待が集まるなか、ポイントとなったのは新レギュレーション下でのスタート。

2番手のキミ・アントネッリや8番手のリアム・ローソン（レーシングブルズ）が失敗する一方、PUの特性を活かしたフェラーリ勢が好スタートを切り、シャルル・ルクレールが先頭に踊り出てルイス・ハミルトンも3番手に浮上した。

それでもメルセデスは予選から続く強さを発揮する。

ジョージ・ラッセルと、出遅れたアントネッリも徐々にフェラーリとのタイム差を縮めると、ピットストップの攻防を経て逆転。ワンツー体制を築き、危なげなくチェッカーフラッグを受けた。

ラッセルは通算6勝目、アントネッリは自己最高位タイの2位を獲得。

2戦目以降もメルセデスが優位に立つのか、あるいは「前に出てもストレートモードを使われると順位をキープするのが難しい」というラッセルの言葉通り、新レギュレーションを上手く駆使するチームが現れ状況が変わるのか注目される。

フェラーリ復活の予感、王者ノリスは5番手

3位はフェラーリのルクレール、ハミルトンも4位に入り、一時はワンツー体制を築くなど復活を期待させるレースとなった。

一方、王者マクラーレンはスタート前に波乱に見舞われる。

予選5番手で地元のオスカー・ピアストリが、レコノサンスラップでスピンしウォールにヒット。マシン破損で無念のリタイアとなった。チャンピオンのランド・ノリスもトラブルこそなかったものの、上位争いに加われず5位完走に留まった。

そのノリスとレース終盤に5番手を争ったのが、20番手スタートのフェルスタッペンだ。

予選でのクラッシュで後方に沈みながらも、彼らしい驚異的な追い上げを見せ、ドライバーオブザデイを獲得して6位でレースを終えた。

次戦もメルセデスの優位が続くのか、それとも各チームがアジャストし、新たな波乱を巻き起こすのか。長く過酷なシーズンはまだ始まったばかりだ。