◆オープン戦 日本ハム５ｘ―４ロッテ（８日・エスコン）

日本ハムの水谷瞬外野手が８日、劇的なサヨナラ弾で大叔母と２４歳に別れを告げた。９回先頭でバックスクリーへ運ぶサヨナラ弾。９日に２５歳の誕生日を控え、２４歳最後の打席を最高の形で飾った。子どものころ一緒に暮らし、６日に亡くなった母方の大叔母への手向けの一発でもあった。

打った瞬間、水谷は確信を持って走り始めた。センターへ真っすぐに伸びた打球は、バックスクリーンに飛び込む。同点の９回、飛距離１３０メートルのサヨナラ弾。一塁を回り、人さし指を天に突き上げたリードオフマンは「気持ちいいですね。今日は僕にとって特別な日でもあると思うので、打ててよかったなと思います」とかみ締めた。

“特別”には２つの意味があった。９日は２５歳の誕生日。「２４歳最後の打席をああいう形で終えられたので、いいイメージで次を迎えられる」とうなずいた。軽々と運んだ一打に「去年とはまた違った手応え。一冬越えて、成長を感じ取れたところ」と２５歳の飛躍を予感している。

“おばあちゃん”に贈る一発だった。子どものころ、一緒に暮らした母方の大叔母が６日に亡くなった。「僕おばあちゃん子で、今日の１本はおばあちゃんが打たせてくれた１本だと思ってます」。急なことに、人のあっけなさを感じた。「別れも言えないままこういう形になってしまうなら、今そばにいる人とか、こうやって応援してくれる人を、大切にできたらなと思います」と語った。

２年前には祖父をシーズン中に亡くした。「絶対ホームラン打ったろうと思ったんですけど、力み散らかして２三振ぐらいした。そういうことを考えずにいったら、やっぱりホームラン打てるんだなと思いました」。伝えたいことを聞かれ「特にないです。たぶん見てくれてると思うので」と水谷。応援してくれる全ての人に、全力でプレーする姿で報いていく。（山口 泰史）